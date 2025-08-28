Перемололи экскаваторным ковшом: в Эстонии уничтожили братскую могилу с советскими воинами

Мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны находился в городе Кохтла-Ярве.

В Эстонии уничтожили братскую могилу с советскими воинами

В Эстонии снесли очередной мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник и братская могила с телами примерно 40 советских воинов находились в городе Кохтла-Ярве.

Около этого памятника даже в последние годы собирались сотни людей, чтобы отметить День Победы. Но в 2023 году власти приняли решение о сносе.

Сначала сорвали только советскую символику, а вот теперь снесли скульптуру солдата вместе с постаментом, а захоронение просто перемалывают экскаваторным ковшом.

