Перемололи экскаваторным ковшом: в Эстонии уничтожили братскую могилу с советскими воинами
Мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны находился в городе Кохтла-Ярве.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcus Brandt; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Эстонии уничтожили братскую могилу с советскими воинами
В Эстонии снесли очередной мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник и братская могила с телами примерно 40 советских воинов находились в городе Кохтла-Ярве.
Около этого памятника даже в последние годы собирались сотни людей, чтобы отметить День Победы. Но в 2023 году власти приняли решение о сносе.
Сначала сорвали только советскую символику, а вот теперь снесли скульптуру солдата вместе с постаментом, а захоронение просто перемалывают экскаваторным ковшом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
82%
Нашли ошибку?