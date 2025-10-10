Дожили! Иван Сусанин и его подвиг признаны на Украине пропагандой «российского империализма»
В ряде областей страны до сих пор существуют улицы, названные в его честь.
Фото: © РИА Новости/Пшеничников
Подвиг Ивана Сусанина признан на Украине пропагандой российского империализма
Личность Ивана Сусанина и его подвиг признаны мифологизированной пропагандой «российского империализма» на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомилось агентство, местные власти в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с его именем. В ряде областей страны до сих пор существуют улицы, названные в честь Сусанина.
Иван Сусанин — крестьянин из костромского села Домнино, вошедший в историю благодаря своему поступку во время русско-польской войны 1612–1613 годов. Согласно наиболее распространенной версии, он завел отряд польско-литовских войск в непроходимое болото, отказавшись выдать местоположение новоизбранного царя Михаила Романова. За это Сусанин был убит, а его подвиг стал символом народной верности и самопожертвования.
В украинской интерпретации считается, что подвиг на самом деле был совершен украинским казацким атаманом Никитой Галаганом во время войны Богдана Хмельницкого, а образ Сусанина служит идеологическим инструментом российской пропаганды.
Закон о декоммунизации, на который ссылаются в институте, был принят на Украине в 2015 году. Он предусматривает переименование улиц и удаление памятников, связанных с советским и российским прошлым. После 2022 года кампания заметно усилилась: по всей стране сносят мемориалы деятелям российской истории, переименовывают улицы, убирают упоминания о роли советского народа в победе во Второй мировой войне.
