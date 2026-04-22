Изрезанное тело новорожденной девочки обнаружили в Подмосковье

В Серпухове обнаружили тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, тело младенца нашли вечером 20 апреля на улице Ленина. Останки направлены в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Республике Тринидад и Тобаго на территории кладбища города Кумуто были обнаружены тела 50 младенцев и шести взрослых. Страшная находка была сделана в ходе осмотра территории, прилегающей к церкви. Судмедэксперты, прибывшие на место происшествия, установили, что на телах всех взрослых присутствовали специальные идентификационные бирки. Кроме того, специалисты определили, что как минимум двум людям из этой группы ранее проводили посмертное вскрытие.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, как десятки тел оказались захоронены в одном месте и почему погребение не было оформлено в установленном порядке. Обстоятельства произошедшего продолжают расследовать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС