Изрезанное тело новорожденной девочки обнаружили в Подмосковье

|
Анастасия Федорова
Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Серпухове обнаружили тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, тело младенца нашли вечером 20 апреля на улице Ленина. Останки направлены в морг для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Республике Тринидад и Тобаго на территории кладбища города Кумуто были обнаружены тела 50 младенцев и шести взрослых. Страшная находка была сделана в ходе осмотра территории, прилегающей к церкви. Судмедэксперты, прибывшие на место происшествия, установили, что на телах всех взрослых присутствовали специальные идентификационные бирки. Кроме того, специалисты определили, что как минимум двум людям из этой группы ранее проводили посмертное вскрытие. 

Сейчас правоохранительные органы выясняют, как десятки тел оказались захоронены в одном месте и почему погребение не было оформлено в установленном порядке. Обстоятельства произошедшего продолжают расследовать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
«Если я разошлась, то я разошлась»: Лолита о романах с бывшими
14:56
«Узаконенное святотатство»: Лавров указал на бурный расцвет сатанизма* в Европе
14:54
Послы ЕС одобрили кредит Киеву на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ
14:42
«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
14:29
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
14:18
В центре Санкт-Петербурга рыбаки массово выходят на ловлю корюшки

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу
«Годы летят, как птицы»: 88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео