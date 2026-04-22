Экс-мужа Лерчек Артема Чекалина после приговора перевели в «Бутырку»

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Суд назначил ему семь лет лишения свободы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бывшего мужа блогера Лерчек — Артема Чекалина — перевели в СИЗО № 2 «Бутырка». О его местонахождении 5-tv.ru сообщил адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

«Буквально только что стало известно, что Артем прибыл в «Бутырку», — сказал адвокат.

Ранее Третьяков предполагал, что Чекалина могут этапировать в московский СИЗО-7 «Капотня».

«По общему правилу — да (отправят в СИЗО-7. — Прим. ред.). Но окончательно решает ФСИН», — говорил Третьяков.

Дело семьи Чекалиных

Артема Чекалина осудили на семь лет лишения свободы по делу о выводе за рубеж более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов.

По версии следствия, схема была связана с продажей фитнес-марафонов через интернет. Как полагают правоохранители, блогеры и их деловой партнер оформляли договоры с иностранными юридическими лицами, а средства поступали на счета зарубежных компаний.

Для контроля валютных операций, по данным следствия, подавались документы с недостоверными сведениями о целях и основаниях переводов.

На первом допросе Валерия Чекалина признала вину в незаконном выводе средств, однако позднее в суде отказалась от этих показаний.

В рамках разбирательства на ее имущество был наложен арест, а счета заблокированы на время процесса. Также сообщалось, что задолженность блогерши перед налоговыми органами составляла 168 миллионов рублей.

Отдельное развитие ситуация получила после сообщений о состоянии здоровья Лерчек. В начале марта стало известно, что у нее выявили онкологическое заболевание.

По имеющимся данным, подозрения возникли у врачей еще после родов 26 февраля, когда плаценту направили на гистологическое исследование. Результаты подтвердили диагноз.

Позже блогерша начала проходить лучевую терапию. На фоне болезни суд отменил ей домашний арест, а рассмотрение уголовного дела о выводе средств в ОАЭ было временно приостановлено. Защита сообщала, что медики оценивали состояние Чекалиной как средней степени тяжести.

В конце марта появилось еще одно решение суда — Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве Лерчек после того, как она погасила задолженность перед налоговой.

Последние новости

14:56
«Узаконенное святотатство»: Лавров указал на бурный расцвет сатанизма* в Европе
14:54
Послы ЕС одобрили кредит Киеву на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против РФ
14:42
«Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
14:29
Армия России сбила 368 украинских БПЛА за сутки и уничтожила безэкипажный катер
14:18
В центре Санкт-Петербурга рыбаки массово выходят на ловлю корюшки
14:16
Украина может возобновить поставки по «Дружбе» через несколько часов

Сейчас читают

Брюсселю пришлось оправдываться за заявление Урсулы фон дер Ляйен о Турции
Выиграл задержание: мужчина устроил чемпионат по пощечинам и сломал челюсть другу
«Годы летят, как птицы»: 88-летняя Эдита Пьеха рассказала о своем самочувствии
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео