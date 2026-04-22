Соцфонд пересмотрит выплаты многодетным семьям в конце мая

Социальный фонд России в конце мая начнет проактивный пересмотр отказов семьям, которые не прошли по критериям из-за превышения дохода в пределах 10%. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Кто получит выплаты

По словам министра, семьям, которым ранее отказали в назначении пособия из-за небольшого превышения дохода, будет установлена ежемесячная выплата. Она сформируется в размере 50% регионального прожиточного минимума на 12 месяцев.

При этом деньги пересчитают задним числом.

«Социальный фонд уже в конце мая начнет проактивный пересчет пособий тем, кому они отказали начиная с 1 января текущего года. То есть все семьи, которые сегодня попали под изменения, предусмотренные действующей нормативно-правовой базой, смогут получить все, что будет пересчитано начиная с 1 января 2026 года», — заявил Котяков.

Смягчение критериев для многодетных

Министр также подчеркнул, что многодетные семьи продолжат получать пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка даже при превышении критериев по уровню дохода в пределах 10%.

Это послабление призвано поддержать семьи, которые находятся на грани получения выплат, но формально не проходят по установленным нормативам.

Ранее пособие начислялось только тем, чей среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума. Теперь при небольшом превышении выплата сохраняется.

Проактивный режим означает, что фонд самостоятельно проведет перерасчет без необходимости подачи дополнительных заявлений от граждан.

