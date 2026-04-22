«Еще три-пять дней»: Трамп дал Ирану время вернуться к переговорам

Вашингтон готов ждать ответа Тегерана, однако перемирие не будет бессрочным.

Трамп даст Ирану еще три-пять дней на возврат к переговорам

Американская администрация дала Ирану несколько дней на то, чтобы он вернулся за стол переговоров. Об этом пишет Axios.

Источники издания утверждают, что президент США Дональд Трамп готов продлить перемирие еще на три-пять дней, чтобы Тегеран смог «привести свои дела в порядок», однако режим ненападения не бессрочный.

Ранее Трамп сообщил, что продлевает перемирие с Ираном по запросу Исламабада — об этом американского лидера просили командующий вооруженными силами Пакистана Асим Мунир и премьер-министр Шехбаз Шариф. В Вашингтоне отметили, что армия США останется в боевой готовности, а морская блокада портов исламской республики продолжится.

Как писала The New York Times со ссылкой на чиновников, поездку вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан на дипломатическую встречу пришлось перенести на неопределенный срок из-за отсутствия внятного ответа от Ирана. Ранее Трамп заявил, что ожидает продолжения бомбардировок — американский лидер считает, что это улучшит его переговорные позиции.

