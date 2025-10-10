На пенсию не собирается: 105-летняя итальянка отпраздновала день рождения на работе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

С юного возраста женщина управляет семейной фабрикой.

Самый возрастной работник в мире

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

105-летняя итальянка отпраздновала день рождения на работе

Итальянка Летиция Галли отметила 105-летие прямо на работе в окружении коллег и подчиненных. Об этом сообщает Sputnik Mundo.

Видео с поздравлением стало вирусным в социальных сетях: сотрудники вошли в кабинет с тортом, украшенным крупными цифрами «105», и под аплодисменты чествовали начальницу, а она принимала поздравления с улыбкой и благодарностью.

История Летиции Галли неразрывно связана с компанией, основанной ее отцом еще в 1926 году. После его смерти в 1939 году 19-летняя девушка взяла на себя управление фабрикой. Перед ней стояла непростая задача — сохранить и укрепить бренд в тяжелые военные годы. Под ее руководством компания не только выжила, но и усилила свои позиции. Лишь в 2005 году управление перешло к третьему поколению семьи, однако сама Летиция продолжает активно участвовать в работе и оставаться лицом компании.

Долгожительница признается, что возраст для нее не повод уходить на пенсию. Работа помогает ей ощущать свою нужность и поддерживать социальные связи.

Геронтологи подтверждают, что социальная активность и участие в рабочих процессах способствуют сохранению здоровья у пожилых людей, снижая риск депрессии, тревожности и сердечно-сосудистых заболеваний, а также поддерживая когнитивные функции и эмоциональное равновесие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек
22:05
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в США

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео