В китайском доме престарелых устроили танцы в мини-юбках для приема лекарств

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Обычные мероприятия в учреждении включают традиционные игры и пение.

Может ли старость быть веселой и счастливой

Фото: 5-tv.ru

SСМР: в китайском доме престарелых устроили танцы в мини-юбках

В китайском городе Аньян дом престарелых оказался в центре скандала из-за необычного метода мотивации постояльцев. На опубликованном в официальной странице учреждения видео сотрудница в мини-юбке исполняет провокационный танец перед пожилыми жильцами, чтобы побудить их принять лекарства. Об этом сообщает South China Morning Post.

На официальном аккаунте учреждения в социальной сети появился ролик, где женщина в короткой мини-юбке и черных гольфах энергично танцует перед сидящим пожилым мужчиной, двигая бедрами. К пациенту затем подходит другой сотрудник в синей униформе, чтобы дать ему лекарство. Подпись к видео гласила, что директор дома престарелых делает все возможное, чтобы убедить пожилых жителей принимать лекарства.

Реакция общественности была мгновенной: пользователи соцсетей раскритиковали метод как неуважительный и унижающий достоинство пожилых людей.

Под давлением критики директор признал публикацию «неуместной» и принес извинения. Он добавил, что в будущем будет напоминать сотрудникам о необходимости проявлять осторожность. По его словам, женщина не является профессиональной танцовщицей, а обычные мероприятия в учреждении включают традиционные игры и пение. Более 100 подобных видео с официальной страницы были удалены.

Другой сотрудник пояснил, что видео было попыткой разрушить стереотипы о скучной и безжизненной атмосфере домов престарелых в Китае, показав, что пожилые люди могут быть активными.

Местные власти, включая сотрудников отдела по работе с пожилыми людьми Бюро по гражданским делам Аньян, заявили о намерении проверить обстоятельства инцидента, а результаты проверки будут обнародованы.

