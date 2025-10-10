В Люберцах задержали киллера и пособника в убийстве директора лицея

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 79 0

Преступление было совершено 23 года назад.

В Люберцах задержали киллера и пособника в убийстве директор

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Люберцах задержали киллера и пособника в убийстве директора лицея. Преступление было совершено 23 года назад. Об этом сообщает СК по Московской области.

«Следователями территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержаны киллер и пособник в убийстве директора лицея № 10 им. Ю. А. Гагарина Вадима Мениса», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, подозреваемые пытались убить еще двух человек. Обоим предъявлено соответствующие обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса.

Заслуженный учитель России и член-корреспондент Академии экономических наук Вадим Менис был расстрелян киллером на пороге лицея 10 октября 2002 года. Свидетелем преступления стал один из сотрудников образовательного учреждения. Увидев происходящее, он вступил в борьбу со стрелком. В итоге мужчина получил ранение. Покидая место преступления, киллер выстрелил в еще одного свидетеля. Затем преступник сел в автомобиль, за рулем которого находился пособник, и скрылся.

Спустя 23 года после инцидента сотрудникам полиции и ФСБ удалось получить информацию и доказательства причастности к преступлению двух мужчин. Один из них до последнего проживал в Люберцах, а другой — в ДНР.

Сообщается, что убийство Вадима Мениса заказал один из криминальных авторитетов. Он заплатил киллеру 300 долларов. Спустя пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП. А его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Кубани мужчина обесточил дом, чтобы изнасиловать пенсионерку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек
22:05
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в США

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео