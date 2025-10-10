Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе

Дарья Орлова
В столице страны началось заседание глав государств.

Саммит СНГ в Душанбе

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл заседание Совета глав государств СНГ, проходящее в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

В приветственной речи глава республики отметил, что Таджикистан всегда рад принимать друзей и партнеров, которых объединяют общие интересы и стремление к развитию сотрудничества. Он пожелал участникам продуктивных дискуссий и конструктивных решений, после чего официально объявил саммит открытым.

Рахмон подчеркнул, что в период председательства его страна в тесном взаимодействии с государствами-участниками и исполнительным комитетом продолжила активную работу по выполнению намеченных целей. По его словам, за год было проведено множество мероприятий различного уровня, особое внимание уделялось совершенствованию деятельности организации, а также расширению торгово-экономических связей, развитию транспорта, логистической взаимосвязанности и цифровой интеграции.

Саммит проходит в Душанбе, столице Таджикистана, которая уже не впервые принимает лидеров стран СНГ. В городе приняты повышенные меры безопасности, а улицы вблизи резиденции президента перекрыты.

После вступительного заявления Эмомали Рахмон попросил журналистов покинуть зал заседания. Дальнейшие переговоры проходят в закрытом режиме, где главы государств обсуждают ключевые направления взаимодействия в рамках содружества и формируют повестку дальнейшего сотрудничества.

