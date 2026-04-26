Силы ПВО уничтожили 43 беспилотника ВСУ над Севастополем, погиб мужчина
В нескольких районах города повреждены здания и линии электропередач, падение осколков привело к пожарам.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Развожаев: силы ПВО уничтожили 43 БПЛА над Севастополем, погиб мужчина
В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотников ВСУ. В общей сложности сбили 43 БПЛА. Один человек погиб и трое пострадали. Об этом в мессенджере МАКС сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Погиб мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе (проспекта) Генерала Острякова. Прибывшая на место бригада скорой помощи пыталась его реанимировать, но к сожалению спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал он.
По предварительным данным губернатора, пожилой мужчина и женщина, а также молодой человек в разных районах города получили осколочные ранения. Медики оценили повреждения как травмы средней тяжести. Всех транспортировали в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
По информации Спасательной службы Севастополя, есть разрушения на территории Академии хореографии — много осколков, разбитые окна, но никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии. Также известно о возгорании на станции шиномонтажа и пожаре в частном доме.
В садоводческом товариществе Гераклея в одном из домов осколок от сбитого БПЛА пробил стену частного дома, в районе поселка Учкуевка повреждения получила газовая труба, в нескольких районах — линии электропередач. Губернатор предупредил, что жители Севастополя сообщали также о попадании пуль в дома и призвал к осторожности.
Ранее, писал 5-tv.ru, двое детей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 25 апр
- Двое детей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
- 25 апр
- Более 40 беспилотников сбили силы ПВО над регионами России за шесть часов
- 25 апр
- Российские военные сбили восемь дронов ВСУ над морем в Севастополе
- 25 апр
- Рядом с атакованным БПЛА домом в Екатеринбурге развернули оперштаб
- 25 апр
- Шесть человек обратились за помощью после атаки украинских БПЛА на Екатеринбург
- 25 апр
- В Екатеринбурге в результате атаки дрона поврежден жилой дом
- 24 апр
- Мирошник заявил о стремлении Киева к эскалации атак на россиян
- 24 апр
- В Херсонской области сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ
- 23 апр
- Частный дом и два автомобиля повреждены при атаке ВСУ на Воронежскую область
- 23 апр
- Соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на Самару взяла на контроль прокуратура
Читайте также
25%
Нашли ошибку?