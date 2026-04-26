Жириновский предсказал ситуацию на Украине и переизбрание Трампа

Эфирная новость 43 0

25 апреля основателю ЛДПР исполнилось бы 80 лет. В его честь в Москве открыли выставку.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Известия. Главное Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский

25 апреля — 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского. Однопартийцы открыли в Манеже выставку. Жизненный путь политика представлен в образе стремительного локомотива. Точнее не скажешь.

В пятницу выставку посетил президент, который всегда высоко ценил опыт и патриотизм Жириновского. В центре экспозиции — цитаты-предсказания. Впрочем, Жириновский себя пророком не считал, говорил: «Я просто хорошо знаю историю и географию».

По сети гуляют его новые «пророчества» о том, что конфликт на Украине завершится в нынешнем, 2026 году, а в целом передел мира будет оформлен к 2050 году, когда вместо одного американского гегемона оформятся пять политических центров: США, Евросоюз, Россия, Китай, Индия.

Три высших образования, пять языков. За экстравагантными выходками скрывался глубокий ум и настоящий государственный подход. Масштаб таких людей осознается только на расстоянии. И только спустя годы. Годы без них.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Известия. Главное
26 апр
Токио снимает оружейные запреты, Palantir обсуждает «избранных»: тревожные совпадения эпохи
26 апр
На военных рельсах: зачем Европа начала опасный милитаристский разворот
25 янв
«Нас точно это не касается»: как США и Европа делили Гренландию в Давосе
20 дек
Охранники напали на съемочную группу «Известий» на тренинге коуча Ивлиевой
18 нояб
«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь
22 июн
Голос за кадром, душа на сцене: ушла Валентина Талызина
22 июн
Праздник света, мечты и надежды: чего ждать от «Алых парусов» в юбилейный год
22 июн
«Кто будет подписывать?»: Путин поставил под сомнение легитимность Зеленского
22 июн
Корреспонденты «Известий» Мартемьянов и Федорчак награждены орденами Мужества посмертно
15 февр
«Мир будет достигнут»: Джеффри Сакс прокомментировал разговор Трампа и Путина
+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:22
Токио снимает оружейные запреты, Palantir обсуждает «избранных»: тревожные совпадения эпохи
4:02
Стрельба произошла на мероприятии с участием Трампа в Вашингтоне
3:55
Изрезанное тело женщины нашли в помещении на западе Москвы
3:38
На военных рельсах: зачем Европа начала опасный милитаристский разворот
3:17
Фицо: Киев может вновь вывести из строя нефтепровод «Дружба», получив кредит ЕС
2:55
Жириновский предсказал ситуацию на Украине и переизбрание Трампа

Сейчас читают

Дочь Алексея Пиманова опубликовала прощальное письмо после смерти отца
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Скрытая угроза: как неправильное дыхание разрушает здоровье людей

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео