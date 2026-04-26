Жириновский предсказал ситуацию на Украине и переизбрание Трампа

25 апреля — 80 лет со дня рождения Владимира Жириновского. Однопартийцы открыли в Манеже выставку. Жизненный путь политика представлен в образе стремительного локомотива. Точнее не скажешь.

В пятницу выставку посетил президент, который всегда высоко ценил опыт и патриотизм Жириновского. В центре экспозиции — цитаты-предсказания. Впрочем, Жириновский себя пророком не считал, говорил: «Я просто хорошо знаю историю и географию».

По сети гуляют его новые «пророчества» о том, что конфликт на Украине завершится в нынешнем, 2026 году, а в целом передел мира будет оформлен к 2050 году, когда вместо одного американского гегемона оформятся пять политических центров: США, Евросоюз, Россия, Китай, Индия.

Три высших образования, пять языков. За экстравагантными выходками скрывался глубокий ум и настоящий государственный подход. Масштаб таких людей осознается только на расстоянии. И только спустя годы. Годы без них.

