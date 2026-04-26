Изрезанное тело женщины нашли в помещении на западе Москвы

Тело женщины со множеством ножевых ранений обнаружили в квартире на западе Москвы. Об этом рассказали представители столичного управления Следственного комитета (СК) в мессенджере МАКС. Следователи и криминалисты находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства смерти.

«В вечернее время 25 апреля в помещении, расположенном на улице Верейской в городе Москве, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — говорится в сообщении в мессенджере MAX.

Ведомство начало доследственную проверку, позже правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве. Для установления всех обстоятельств инцидента проводятся необходимые следственные мероприятия, сотрудники СК изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей, проводят оперативно‑разыскные мероприятия.

