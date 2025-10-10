Актера Александра Збруева перевели в другую больницу из-за проблем с почками

Народного артиста РСФСР Александра Збруева перевели в другую больницу из-за проблем с почками. Об этом сообщил источник 5-tv. ru.

Актера доставили в медицинское учреждение в четверг, 9 октября. В ходе обследования, как пояснил собеседник, врачи диагностировали у Александра Збруева ряд серьезных урологических заболеваний. В связи с этим артисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

По данным собеседника, после того, как медики стабилизировали его состояние, артиста перевезли в профильную больницу. Также в ходе обследования у Александра Збруева выявили проблемы с давлением и сердцем.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, который с 1990 года известен как «Ленком». Сейчас актер задействован в нескольких постановках учреждения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Збруев был госпитализирован в НИИ Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Об этом сообщил президент Московского театра «Ленком» Марк Варшавер. Опасений за его здоровье в тот момент не было.