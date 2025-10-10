Актера Александра Збруева перевели в другую больницу из-за проблем с почками

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 59 0

Артиста пару дней назад доставили в НИИ Склифосовского.

У актера Александра Збруева проблемы с почками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Захаркин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народного артиста РСФСР Александра Збруева перевели в другую больницу из-за проблем с почками. Об этом сообщил источник 5-tv. ru.

Актера доставили в медицинское учреждение в четверг, 9 октября. В ходе обследования, как пояснил собеседник, врачи диагностировали у Александра Збруева ряд серьезных урологических заболеваний. В связи с этим артисту понадобилось срочное хирургическое вмешательство.

По данным собеседника, после того, как медики стабилизировали его состояние, артиста перевезли в профильную больницу. Также в ходе обследования у Александра Збруева выявили проблемы с давлением и сердцем.

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. Он окончил Театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, который с 1990 года известен как «Ленком». Сейчас актер задействован в нескольких постановках учреждения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Збруев был госпитализирован в НИИ Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Об этом сообщил президент Московского театра «Ленком» Марк Варшавер. Опасений за его здоровье в тот момент не было.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео