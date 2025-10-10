Экс-председатель Совета судей России Момотов госпитализирован

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

Он не смог явиться на заседание.

Госпитализирован экс-председатель совета судей Момотов

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывший председатель Совета судей России Виктор Момотов был госпитализирован и не смог явиться на заседание Останкинского районного суда Москвы, где сегодня должно было пройти рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о конфискации его активов. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Иск надзорного ведомства касается выявленных активов, стоимость которых оценивается в миллиарды рублей. Прокуратура настаивает, что имущество приобреталось на неподтвержденные доходы и оформлялось на подставных лиц.

Заседание по делу решено перенести. Сроки нового рассмотрения станут известны после получения официального медицинского заключения о состоянии Виктора Момотова.

В ходе заседания рассматривается иск Генеральной прокуратуры России о конфискации имущества Момотова, его партнера Андрея Марченко и аффилированных лиц. Во время заседания Марченко категорически отверг требования надзорного ведомства.

«Я против требования прокуратуры. Это мой бизнес. <…> Да, мы знакомы, мы дружили, но это было до того, как Момотов переехал в Москву. Мы полностью сотрудничаем со следствием», — заявил предприниматель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео