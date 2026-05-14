Столицу ожидает массовое нашествие комаров

Дарья Орлова

Энтомологи предупреждают о скором заполнении городских улиц полчищами насекомых.

В ближайшее время жители и гости Москвы столкнутся с массовым нашествием комаров из-за благоприятных условий для их размножения. Об этом «Москве 24» рассказал специалист по насекомым Александр Каширский.

По словам эксперта, текущая климатическая ситуация в столичном регионе способствует активному развитию популяции этих насекомых, которые уже готовятся к вылету.

Как пояснил энтомолог в интервью, личинки и куколки будущих вредителей в данный момент сконцентрированы в лужах, которые образовались после весеннего снеготаяния.

Несмотря на временное майское похолодание, которое несколько притормозило биологические процессы, обильные осадки не дают водоемам пересохнуть, создавая идеальный инкубатор.

Каширский подчеркнул, что начало летнего сезона традиционно характеризуется высокой активностью насекомых, однако их дальнейшая численность будет напрямую коррелировать с влажностью воздуха. Сухая погода в июне может существенно снизить популяцию, в то время как дождливый период приведет к еще большему росту количества кровососущих.

