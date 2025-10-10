Путин: товарооборот РФ со странами СНГ увеличился на 7% в 2024 году

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 63 0

Президент рассказал о развитии экономических отношений с Содружеством на саммите в Душанбе.

Фото, видео: © РИА Новости/ Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Товарооборот России со странами Содружества независимых государств (СНГ) увеличился на 7% в 2024 году, составив 112 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе.

Структура товарооборота последовательно улучшается, причем это происходит за счет сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил российский лидер.

«У нас происходит облагораживание товарооборота (со странами СНГ — Прим.ред), из года в год. Нашими странами выстраивается независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура», — подчеркнул Путин.

Президент РФ заявил, что доля расчетов в национальной валюте в коммерческих операциях среди участников СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%. Путин отметил, что это не значит отказ содружества от использования других платежных инструментов и валют, однако это повышает независимость и суверенитет его членов. Это позволяет независимо от международной инфраструктуры развивать товарные обмены, встречные инвестиции и собственный рынок капитала.

Ранее 5-tv писал, что Путин на саммите в Душанбе провел встречу с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и подписал документ, который еще больше сблизит оба государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:31
Депутат рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы
23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео