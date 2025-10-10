Путин: товарооборот РФ со странами СНГ увеличился на 7% в 2024 году

Товарооборот России со странами Содружества независимых государств (СНГ) увеличился на 7% в 2024 году, составив 112 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе.

Структура товарооборота последовательно улучшается, причем это происходит за счет сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил российский лидер.

«У нас происходит облагораживание товарооборота (со странами СНГ — Прим.ред), из года в год. Нашими странами выстраивается независимая от внешнего влияния финансовая инфраструктура», — подчеркнул Путин.

Президент РФ заявил, что доля расчетов в национальной валюте в коммерческих операциях среди участников СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%. Путин отметил, что это не значит отказ содружества от использования других платежных инструментов и валют, однако это повышает независимость и суверенитет его членов. Это позволяет независимо от международной инфраструктуры развивать товарные обмены, встречные инвестиции и собственный рынок капитала.

