Президент Ирана назвал условие возобновления переговоров с США

Масуд Пезешкиан указал на противоречия в действиях Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Пезешкиан: Иран не вступит в переговоры с США в условиях морской блокады
Враждебные действия США, в том числе морская блокада, несовместимы с их заявлениями о стремлении к политическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этих противоречий, а также давления, которое оказывают на Иран, восстановление доверия будет сопряжено с серьезными трудностями, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан
Как сообщил телеканал Press TV, иранский лидер указал на противоречия в действиях Соединенных Штатов в разговоре с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. Белый дом заявил о готовности к дипломатическому процессу с Тегераном, но не ослабил хватку. Иран, по его словам, такие условия не принимает.
«Исламская Республика не вступит в навязанные переговоры под давлением, угрозами или в условиях блокады», — сказал Пезешкиан.
По словам президента, Иран не должен бояться американских санкций. Он подчеркнул: даже в ситуации ограниченного выбора не собирается «склоняться перед бандитами», но все еще открыт для переговоров. Однако Штатам сначала придется доказать, что они действительно хотят начать диалог.
«Нельзя одновременно вводить против нас санкции и усиливать их, а потом требовать, чтобы мы сидели за столом и вели переговоры. Есть поговорка: сначала докажи свою братскую привязанность, а потом предъявляй претензии», — процитировала Пезешкиана его пресс-служба.
Прежде американский лидер Дональд Трамп заявил, что получил от иранской стороны новое предложение по прекращению боевых действий. Признал, что оно оказалось «гораздо лучше» предыдущих, и исламская республика на этот раз готова на многое ради мира, но и этого «недостаточно».
Ранее, писал 5-tv.ru, глава Белого исключил вариант применения ядерного оружия против Ирана, так как в этом нет необходимости — США якобы «полностью разгромили» страну обычными средствами.
