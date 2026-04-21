Путин: к 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень показателей

Евгения Алешина
Всем органам власти нужно ориентироваться на эту цель.

К 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень показателей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов.

Российский лидер добавил, всем органам власти нужно ориентироваться на эту цель.

«Нам всем, федеральным органам власти и муниципальным, и региональным, нужно стремиться к тому, чтобы решить задачу, которая сформулирована так: к 2030 году все наши новые исторические регионы должны выйти на общероссийский уровень», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул необходимость не расслабляться и привести все в порядок в новых регионах, чтобы люди жили в «современных условиях». По словам президента, эту задачу нужно решать всем вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин сказал о формировании зоны безопасности у границ России. Работа будет продолжаться до полного устранения угроз для российских регионов. Ситуация в приграничных районах все еще непростая — Путин отметил усилия российского правительства по оказанию помощи людям, так как поддержка граждан — долг государства.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео