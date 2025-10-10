Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу республики из Тегерана на побережье Персидского залива. Об этом сообщает агентство EFE.

«Сегодня у нас нет выбора, мы должны сделать это. Жизнь в Тегеране становится невыносимой», — сказал Масуд Пезешкиан.

Обосновывая свое заявление, глава государства сказал, что сегодня в городе сильно загрязнен воздух, очень интенсивное движение, а также есть проблемы с грунтами и наблюдается нехватка воды.

При этом, по словам Пезешкиана, на побережье Персидского залива столица будет иметь прямой доступ к водным путям. Это, в свою очередь, положительно скажется на торгово-экономическом развитии Ирана.

Президент уже обсудил этот вопрос с верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Но окончательное решение пока не принято. Также в качестве столицы рассматривается другое место — регион Макран. Он находится берегу Оманского залива. Однако там значительная часть населения — это мусульмане-сунниты, а в Иране господствует шиитское течение ислама. Поэтому данный факт может осложнить перенос столицы.

В настоящее время в Тегеране проживает более 12 миллионов человек.

