Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу страны

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

В настоящее время в Тегеране проживает более 12 миллионов человек.

Президент Ирана предложил перенести столицу

Фото: www.globallookpress.com/Fabian Sommer

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил перенести столицу республики из Тегерана на побережье Персидского залива. Об этом сообщает агентство EFE.

«Сегодня у нас нет выбора, мы должны сделать это. Жизнь в Тегеране становится невыносимой», — сказал Масуд Пезешкиан.

Обосновывая свое заявление, глава государства сказал, что сегодня в городе сильно загрязнен воздух, очень интенсивное движение, а также есть проблемы с грунтами и наблюдается нехватка воды.

При этом, по словам Пезешкиана, на побережье Персидского залива столица будет иметь прямой доступ к водным путям. Это, в свою очередь, положительно скажется на торгово-экономическом развитии Ирана.

Президент уже обсудил этот вопрос с верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Но окончательное решение пока не принято. Также в качестве столицы рассматривается другое место — регион Макран. Он находится берегу Оманского залива. Однако там значительная часть населения — это мусульмане-сунниты, а в Иране господствует шиитское течение ислама. Поэтому данный факт может осложнить перенос столицы.

Ранее 5-tv.ru писал, почему ситуацию вокруг ядерной программы Ирана можно решить только дипломатическим путем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

