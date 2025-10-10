Ребенок — приоритет: Мари Краймбрери рассказала о балансе между работой и семьей

Работа позволяет артистке находить нужное родным людям время.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Мари Краймбрери назвала ребенка приоритетом в своей жизни

Заниматься воспитанием ребенка и работать возможно при правильном распределении возможностей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала певица Мари Краймбрери после эфира в программе «Бригада У» на «Европе Плюс».

По словам исполнительницы, ей не нужно находить время для материнства, так как оно у нее изначально есть.

«Время на ребенка — это время, которое встроено в тебя автоматически, тебе его не нужно находить. Все дела можно подстроить и адаптировать под свои обязательства», — пояснила она.

При этом артистка отметила, что перед ней не стоит вопрос выбора или баланса между карьерой и семьей, так как в приоритете у нее всегда ребенок.

«Слава богу, что моя работа позволяет мне это делать. В моей жизни такой вопрос выбора, баланса даже не стоит. Естественно у меня на первом месте дом и маленький человечек, а все остальное я учусь подстраивать, и у меня это получается делать хорошо», — заключила Краймбрери.

У Краймбрери и музыканта Давида Манукяна, известного как DAVA, в мае 2025 года родился ребенок. При этом детали своих отношений пара не спешит раскрывать. Беременность Мари знаменитости долгое время держали в секрете.

Ранее, писал 5-tv.ru, Краймбрери рассказала о внезапной встрече с певицей Ольгой Бузовой.

