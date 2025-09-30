«Смотрю на них и жду»: Машков рассказал о конкуренции в актерской среде

Дарья Корзина
Как зритель оказывается вовлечен в искусство?

Машков: творческая конкуренция среди актеров нужна для интереса зрителя

Творческая конкуренция среди подрастающих актеров создается ради интереса зрителя. Об этом заявил народный артист РФ Владимир Машков во время беседы с 5-tv.ru на Всероссийской конференции премии и фестиваля «Золотая Маска»

Как художественный руководитель театральной школы, он отметил, что недавно набран новый курс из 25 молодых людей со всей страны. Машков подчеркнул, что именно в соперничестве и стремлении к совершенству рождается интерес для публики, а работа школы направлена на развитие театра и вовлечение зрителей в искусство.

«Я каждый раз смотрю на них (речь об учениках. — Прим.ред.) и жду вот этой мощной конкуренции друг к другу», — добавил Машков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодых актеров, которых принимают в Театральную школу Олега Табакова, оценивают не только по таланту, но и по уровню личностного развития. По словам Машкова, в отличие от предыдущих лет, формируется поколение не просто менее ожесточенных, а настоящих личностей с ярким потенциалом.

