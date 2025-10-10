Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества с Таджикистаном

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Страну российский лидер назвал одним из самых мощных кластеров энергетической отросли.

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Экономическое сотрудничество России и Таджикистана находится на высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе.

По словам российского лидера, партнерство по части энергетики особо значимо.

«У нас большая серьезная экономическая деятельность, достаточно только упомянуть о нашем сотрудничестве в области энергетики, и в том числе в гидроэнергетике», — сказал он.

При этом Таджикистан Путин назвал одним из самых мощных кластеров в этой отрасли.

«Все наши проекты здесь хорошо известны. Уже реализованные и те, которые могут быть реализованы, или в развитии то, что сделано. Есть и другие направления, в том числе связанные с добычей минерального сырья», — пояснил российский глава.

Президент РФ отметил, что все перечисленные направления представляют большой интерес для экономики страны.

«Это взаимно для российской и для таджикистанской сторон. Совместные предприятия открываются, инвестиции продолжаются. <…> Конкурентное преимущество Таджикистана для нас это имеет значение», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе.

