Путин: Россия заинтересована в нужной иностранной рабочей силе

Россия заинтересована в иностранной рабочей силе, но это должна быть «нужная рабочая сила». Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам визита в Таджикистан.

«Россия заинтересована, конечно, в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что мигранты, приезжающие работать в Россию, обязаны соблюдать законы и правила установленные на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что товарооборот РФ со странами СНГ увеличился на 7% в 2024 году. Структура товарооборота последовательно улучшается, причем это происходит за счет сегмента продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил российский лидер.

Президент РФ заявил, что доля расчетов в национальной валюте в коммерческих операциях среди участников СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96%. Путин отметил, что это не значит отказ содружества от использования других платежных инструментов и валют, однако это повышает независимость и суверенитет его членов.

