«Уступает Глобальному Югу»: Путин заявил о потере Западом лидерских позиций

Евгения Алешина
Все элементы глобального роста необратимо меняются — от экономики и финансов до технологий и демографии.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Запад теряет лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам международного форума «Открытый диалог».

«Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», — сказал российский лидер.

Все элементы глобального роста необратимо меняются — от экономики и финансов до технологий и демографии. Лишь соблюдая принципы равноправия и взаимного уважения, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой, уточнил президент. Ни одна страна в мире не может развиваться за счет других государств или в ущерб им, добавил в своей речи Путин.

Российский лидер подчеркнул, что центральная тема «Открытого диалога» — потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно, чтобы каждый человек в мире имел право на успешное будущее, мог выбрать свой путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выступил перед Советом законодателей. 120 лет назад в России начал работу первый демократический институт — Государственная Дума.

