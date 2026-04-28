«Уступает Глобальному Югу»: Путин заявил о потере Западом лидерских позиций

Путин: Запад теряет лидерские позиции в мире, уступая Глобальному Югу

Запад теряет лидерские позиции в мире, уступая место странам Глобального Юга. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем видеообращении к участникам международного форума «Открытый диалог».

«Прежние подходы и устоявшиеся нормы и правила деловой жизни, международных отношений постепенно утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств, которые теряют свои лидерские позиции, уступают место новым центрам роста, странам Глобального Юга», — сказал российский лидер.

Все элементы глобального роста необратимо меняются — от экономики и финансов до технологий и демографии. Лишь соблюдая принципы равноправия и взаимного уважения, модель глобального развития будет устойчивой и справедливой, уточнил президент. Ни одна страна в мире не может развиваться за счет других государств или в ущерб им, добавил в своей речи Путин.

Российский лидер подчеркнул, что центральная тема «Открытого диалога» — потребности людей в новом, меняющемся мире. Важно, чтобы каждый человек в мире имел право на успешное будущее, мог выбрать свой путь и шаг за шагом реализовывать свой выбор.

