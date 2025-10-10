Андрей Мерзликин отправился в Углич ради встречи с настоятелем храма

В мирской жизни священник был художником-нонконформистом.

Мерзликин принял участие в новом проекте

Фото: пресс-служба проекта «Связной»

Актер Мерзликин отправился в Углич ради встречи с настоятелем храма

Актер Андрей Мерзликин стал участником программы «Связной» — проект посвящен культуре и ее влиянию на человеческие отношения. Автор Карина Басок вместе с артистом отправились в Углич для встречи с отцом Рафаилем, настоятелем храма Архангела Михаила «что в Бору».

«Культура — это не только искусство, это еще и наши взаимоотношения, наша память, наши ценности, наша история. По стечению обстоятельств я соединил двух художников друг с другом и, может быть, изменил ход каких-то событий в жизни», — поделился актер.

Священник известен в мирской жизни, как художник-нонконформист Сергей Симаков. В момент встречи с Мерзликиным он поделился своими мыслями о том, что все люди ищут соратников, единомышленников.

Поездка в Углич позволила актеру в очередной раз взглянуть на свою жизнь под другим углом. Во время этого важного путешествия он вспомнил «о простых вещах, которые делают нашу жизнь не простой».

Как отметила Карина Басок, проект «Связной» — не только про путешествие со значимыми деятелями культуры в разные уголки нашей страны. Это, прежде всего, цикл историй про жизнь «маленького» человека, который смог изменить мир вокруг себя.

«Истории этих людей, на мой взгляд, могут многому научить каждого из нас быть милосерднее и внимательнее друг к другу — мне очень хочется верить, что это возможно», — поделилась Басок.

