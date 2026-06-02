«Обожаю себя за ошибки»: Андрей Мерзликин о переосмыслении прошлого

Рита Цветкова
После 50 лет актер пересмотрел свое отношение к жизненному опыту, причем даже к негативному.

Заслуженный артист России Андрей Мерзликин в свои 53 года совсем иначе относится к жизненным неурядицам, чем в юности. Даже если сделал неправильный выбор и поплатился за него, все не зря, уверен актер. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ).

«Всяко было, я живой человек, все было в этой жизни интересно. И ошибки. Я вообще обожаю себя за ошибки, только я раньше сильно так расстраивался, а сейчас не расстраиваюсь из-за этого. Нет, давай без примеров, а то получится исповедь, а исповедуюсь я в храме», — заявил Мерзликин.

В прошлом году артист развелся с женой Анной Осокиной после 20 совместных лет и рождения четверых детей. Развалилась одна из самых крепких пар российского кино, писали журналисты. Искали причины расставания, скандальный повод и ждали взаимных обвинений. Но ничего подобного не произошло.

Мерзликину приписывали измены, в частности, роман с тренером по скалолазанию и с коллегой по творческому цеху Марией Горбань. Однако сплетни сам артист опроверг, а экс-супруга публично назвала его «честным и порядочным мужчиной». На самом деле это Осокина ушла к другому, переехала с ним за границу, а бывшего оставила в Москве с детьми.

Андрей Мерзликин в интервью «Каравану историй» признался, что настоял на том, чтобы дети жили с ним. На них и так свалился стресс из-за развода родителей, поэтому привычного образа жизни их решили не лишать. По словам актера, мама полноценно участвует в жизни ребят, и никто не обделен любовью. Видимо, умение извлекать позитивный опыт из своих ошибок и жить дальше после неудачи эта пара действительно научилась.

Ранее в интервью 5-tv.ru Мерзликин назвал детей самой большой любовью и раскрыл свои секреты воспитания.

