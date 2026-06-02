Акции крупнейших застройщиков России подешевели на 50–60% за год

Акции нескольких крупнейших российских застройщиков за год подешевели на 50-60%. Такие цифры выявило исследование «Известий».

По мнению экспертов, ситуация связана с замедлением как ввода, так и продаж нового жилья, а также высокой долговой нагрузкой на компании. При этом квартиры дорожают быстрее инфляции, что также не прибавляет клиентов застройщикам.

Сказались на падении рынка и новые условия по ипотеке — теперь заем выдают не на одного супруга, а на всю семью.

