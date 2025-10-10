Путин: в Таджикистане изучению русского языка придают особое значение

В Таджикистане изучению русского языка и русской культуры придают особое значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита глав стран СНГ.

«В Таджикистане изучению русского языка и русской культуры придают особое значение. Имеется в виду и театральная деятельность, и, самое главное, что статус русского языка закреплен в законе. И это очень важно. Это база для дальнейшего развития наших международных связей», — подчеркнул российский лидер.

Также сообщается, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступал с инициативой открыть школы, где не просто изучается русский язык, а где все обучение будет осуществляться на русском языке.

«Большое количество наших преподавателей здесь работает, и мы, безусловно, будем наращивать условия для работы филиалов российских вузов, которые здесь развернули свою деятельность, и будем поддерживать стремление молодых людей из Таджикистана проходить обучение в вузах РФ», — отметил Владимир Путин.

