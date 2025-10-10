Планируют переезд? Принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Королевский наследник с женой уехал в США в 2020 году.

Вернется ли Гарри в Великобританию насовсем

Фото: Nancy Kaszerman/ТАСС

Mirror: принц Гарри и Меган Маркл могут вернуться в Великобританию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл снова привлекла внимание общественности своим недавним появлением на Неделе моды в Париже. Это был первый за три года публичный выход Меган в Европе после ее переезда с принцем Гарри и детьми в Калифорнию. Ситуация породила слухи о скором возвращении семьи королевского наследника в Великобританию. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника издания, герцогиня и принц планируют вернуться в Великобританию до конца года. По словам собеседника, Маркл отметила, что возвращение в родную страну супруга — часть процесса «оттаивания» отношений с королевской семьей.

Однако, по информации Mirror, заявления о скором возвращении Гарри и Меган остаются неподтвержденными. Принц ранее подчеркивал, что после утраты автоматической полицейской охраны он не чувствует себя комфортно, приезжая в Великобританию с женой и детьми. В настоящее время он находится под охраной частной организации, и вопросы безопасности остаются ключевым препятствием для возвращения.

Ранее Гарри во время крайней поездки Великобританию подвергся преследованию. Сталкер попытался проникнуть в отель, где находился принц.

Несмотря на сепарацию от королевских обязанностей и переезд в США в 2020 году, сейчас Гарри пытается восстановить связь с семьей.

