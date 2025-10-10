Президент России Владимир Путин рассказал о возможном ответе РФ на ядерные испытания в других странах. Об этом российский лидер заявил, общаясь с журналистами по итогам своего визита в Таджикистан.

Президент РФ отметил, что некоторые страны готовятся к натурным испытаниям ядерного оружия. Если они состоятся, то Россия не останется в стороне.

«В некоторых странах готовятся к испытаниям ядерного оружия. Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое хранится в ракетах на протяжении многих лет. На компьютерах все это проигрывается, специалисты считают, что этого достаточно, но некоторые полагают, что надо провести натурные испытания. Если проведут, то и мы сделаем то же самое», — добавил Путин.

Ранее президент сообщал о том, что Россия готовится представить новое оружие. О его создании, отметил Путин, уже говорилось ранее, сейчас проходят последние испытания.

