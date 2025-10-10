Путин: Россия готовится представить новое оружие

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 105 0

Никакое другое ядерное государство не сможет соревноваться в этой сфере с РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

В ближайшее время у России появится возможность сообщить о создании нового оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Душанбе.

«Мы доводим до ума, и, думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно», — сказал глава государства.

Он добавил, что новизна и современность в России «на высоком уровне». В частности, новизна российских средств ядерного сдерживания. Никакое другое ядерное государство не сможет соревноваться в этой сфере с РФ.

При этом Путин подчеркнул, что российская сторона остается открытой к диалогу. Если Вашингтон разделит этот подход, то сотрудничество выйдет «приемлемым» и «полезным».

«Если нет, значит нет, ну жаль будет», — резюмировал президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин отметил высокий уровень экономического сотрудничества с Таджикистаном.

