Свежесть на вкус: как выбрать качественные морепродукты

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 43 0

Распознать хороших моллюсков можно по запаху, цвету и текстуре.

Как выбрать свежие морепродукты

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ресторатор Дмитриенко призвал не покупать очищенные креветки без ледяной глазури

Морепродукты могут быть опасны: внешне они могу выглядеть свежими и аппетитными, однако внутри уже начались процессы разложения. О том, как отличить качественные морские продукты от испорченных, рассказал ресторатор Ян Дмитренко, в беседе с Газета.ру.

По словам эксперта, распознать свежий продукт от испорченного можно по запаху, цвету и текстуре.

«Морепродукты (креветки, гребешки, кальмары) в заветренном состоянии становятся легче, теряя влагу. Их оболочка — матовая и сухая, иногда с белым налетом, как от соли. На ощупь „ватный“, внутри — пористые и безвкусныек. Резкий аммиачный запах, при термической обработки показатель гниения продукта», — уточнил специалист.

На что обратить внимание при выборе морепродуктов?

Креветки рекомендуется брать в неочищенном состоянии, а также следует обратить внимание на лапки и головогрудь — они не должны быть черного цвета. Свежих кальмаров можно определить по цвету пленки: она будет серо-розовая или с фиолетовым оттенком.

У клешней краба должен быть сладковатый аромат, примерно как у крабовых палочек. При выборе осьминога посмотрите на кожу и щупальца: кожа будет гладкая, влажная, без слизистого налета. Щупальца плотные и упругие. Понять, свежий ли гребешок, можно по его мясу: кремового или бежевого оттенка. Свежие мидии можно также отличить по мясу— от оранжевого до кремового, а также по раковине — створки должны быть плотно закрыты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том. почему куриный фарш может быть опасен для здоровья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой
12:10
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию
12:01
«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
12:00
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
11:39
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие
11:34
Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Сейчас читают

Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео