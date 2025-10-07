«Секретный» ингредиент: почему фарш может быть опасен для здоровья

|
Анастасия Антоненко
Мясную продукцию перед употреблением необходимо правильно обрабатывать.

Чем опасен для организма фарш

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Чунтонова: наличие сальмонеллы в фарше приводит к отравлению

Наличие сальмонеллы в курином фарше несет серьезную угрозу для организма человека и может довести до госпитализации. Об этом в беседе с Life.ru заявила врач-диетолог Ольга Чунтонова.

По ее словам, сальмонелла является возбудителем острой кишечной инфекции сальмонеллеза. Эта бактерия поражает слизистую кишечника, вызывая тяжелое отравление. Оно может сопровождаться такими симптомами, как тошнота, рвота, схваткообразные боли в животе, диарея и высокая температура.

Зачастую заражение мяса сальмонеллой происходит при несоблюдении санитарных норм во время убоя и разделки птицы, также при неправильном хранении, повторном замораживании или из-за несоблюдения гигиенических норм персоналом.

Чтобы избежать риска заражения кишечной инфекции, следует никогда не употреблять в пищу сырой или недостаточно прожаренный фарш, пользоваться отдельным ножом и разделочной доской, а также хранить мясо в холодильнике не более суток.

Что еще может содержать фарш?

Помимо сальмонеллы, некачественный фарш может быть заражен листериями, которые вызывают тяжелое заболевание – листериоз. Оно поражает лимфатическую и нервную системы.

Наличие в фарше остаточного количества антимикробных препаратов может вызвать аллергические реакции и повысить устойчивость болезнетворных бактерий к антибиотикам. 

Кроме того, высокое содержание жира в мясе тормозит желудочную секрецию и мешает перевариванию белка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что более ста тонн чая популярных марок не прошли проверку Роспотребнадзора.

