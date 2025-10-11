Врач развеяла миф о том, что нельзя запивать пищу

|
Лилия Килячкова
Некоторые считают, что при запивании еды в желудке разводится соляная кислота и за счет этого нарушается переваривание пищи.

Можно ли запивать еду водой

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Михалева: еду можно запивать любой жидкостью

Пищу можно запивать водой и другими жидкостями. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Существует миф, что якобы нельзя запивать еду какими-либо напитками, в частности водой, чаем и кофе. Некоторые аргументируют это тем, что при запивании еды в желудке разводится соляная кислота и за счет этого нарушается переваривание пищи. Однако, по словам Михалевой, кислота вырабатывается в том количестве, которое необходимо для переваривания любой пищи.

«Если мы будем запивать пищу и разбавлять тем самым концентрацию желудочного сока, то клетки желудка просто выделят больше кислоты, и процесс переваривания никак не нарушится», — объяснила врач.

Еще одно распространенное заблуждение гласит, что запивание еды приводит к растяжению желудка. Как рассказала диетолог, это не может произойти только за счет жидкости. Вода быстро всасывается и выводится из желудка в течение нескольких минут, не успевая вызвать его растяжение.

«Кроме того, в некоторых случаях врачи даже рекомендуют запивать пищу, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, чтобы облегчить процесс переваривания и сделать пищу более гомогенной и механически щадящей», — рассказала специалист.

Также существует мнение, что кофе и чай во время еды препятствуют усвоению витаминов и минералов из-за содержащихся в этих напитках веществ, например танинов. Однако, по словам Михалевой, танины не влияют на усвоение витаминов, а их воздействие на минералы проявляется в основном при приеме минеральных добавок.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач Александр Умнов назвал опасными для организма любые напитки в чрезмерных количествах.

