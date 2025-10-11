Биткойн обвалился ниже $105 тысяч после слов Трампа о пошлинах против Китая

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 89 0

Падение криптовалютным рынком не ограничилось, снизились и основные американские биржевые индексы.

Почему опустилась стоимость биткоина на бирже Binance

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По состоянию на 00:19 по московскому времени биткоин снижался на 13,68% и находился на уровне 104,764 тысячи долларов — минимума с 24 июня, но к 00:24 он отскочил и достиг отметки 108,923 тысячи, следует из данных крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. 

Аналитики американского телеканала CNBC связали ситуацию на бирже с угрозами угрозы президента США Дональда Трампа о повышении пошлин в отношении Китая. Глава Белого дома обвинил Пекин в «крайней враждебности» из-за введенных ограничений на редкоземельные металлы — это ключевой ресурс для технологической и оборонной промышленности.

«Одна из мер, которую мы сейчас рассматриваем, — это значительное повышение пошлин на китайскую продукцию, поставляемую в США», — заявил Трамп.

На этой неделе Китай ужесточил контроль над рынком, требуя от иностранных компаний получать лицензию на экспорт любых товаров, содержащих редкоземельные металлы, стоимость которых составляет 0,1% или более от стоимости товара. В ответ американский лидер обвинил Пекин в том, что тот держит мир «в плену», манипулируя своими ресурсами, после этого основные фондовые индексы США — Dow Jones, S& P500 и Nasdaq потеряли от 1,9 до 3,56%. В публикации подчеркивается, что до комментариев Трампа акции росли.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие финансовые потери ежегодно теряет Россия из-за нелегальных майнинговых ферм. А также рассказывал, как в стране борются с их распространением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой
12:10
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию
12:01
«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
12:00
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
11:39
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие
11:34
Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Сейчас читают

Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео