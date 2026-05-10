Умер автор культового хоррор-цикла «Звонок» Кодзи Судзуки

В Токио на 69-м году жизни скончался японский писатель, автор известного цикла романов «Звонок» Кодзи Судзуки. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как „Звонок“ и „Спираль“, скончался 8 мая в возрасте 68 лет», — говорится в сообщении.

Литератор умер в одной из городских больниц из-за болезни, которую телеканал не назвал. Свой последний труд писатель выпустил в прошлом году.

Судзуки родился 13 мая 1957 года в городе Хамамацу. Он прославился благодаря циклу хоррор-романов «Звонок», по которому сняли полнометражный фильм. В 2022 году экранизировали его другое известное произведение «Темные воды». Среди других известных работ автора — «Спираль», «Петля», «Прогулка богов» и «Рождение».

После триумфа «Звонка» писатель пообещал никогда больше не писать ужасы и занялся художественной литературой.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти чеченского писателя Муса Ахмадов. Помимо художественной литературы, он также опубликовал ряд учебных пособий по изучению родного языка и национальных традиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.