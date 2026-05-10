Умер автор культового хоррор-цикла «Звонок» Кодзи Судзуки

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 25 0

Свой последний труд писатель опубликовал в 2025 году.

Умер автор романа Звонок Кодзи Судзуки

Фото: © Getty Images/Junko Kimura

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Токио на 69-м году жизни скончался японский писатель, автор известного цикла романов «Звонок» Кодзи Судзуки. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как „Звонок“ и „Спираль“, скончался 8 мая в возрасте 68 лет», — говорится в сообщении.

Литератор умер в одной из городских больниц из-за болезни, которую телеканал не назвал. Свой последний труд писатель выпустил в прошлом году.

Судзуки родился 13 мая 1957 года в городе Хамамацу. Он прославился благодаря циклу хоррор-романов «Звонок», по которому сняли полнометражный фильм. В 2022 году экранизировали его другое известное произведение «Темные воды». Среди других известных работ автора — «Спираль», «Петля», «Прогулка богов» и «Рождение».

После триумфа «Звонка» писатель пообещал никогда больше не писать ужасы и занялся художественной литературой.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти чеченского писателя Муса Ахмадов. Помимо художественной литературы, он также опубликовал ряд учебных пособий по изучению родного языка и национальных традиций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:48
Салют в честь Дня Победы прогремел над Главным храмом ВС РФ
1:10
Умер автор культового хоррор-цикла «Звонок» Кодзи Судзуки
0:44
Неизвестный открыл стрельбу по людям в Киеве
0:22
Путин назвал желаемого переговорщика в диалоге России и ЕС
0:01
«Пусть приезжает в Москву»: Путин о желании Зеленского встретиться
23:40
Опасность бессонницы: как одна ночь без сна разрушает мозг человека

Сейчас читают

Не «игрушки», а священный праздник: Путин ответил на вопросы журналистов в День Победы
Хантавирус распространяется по всему миру: грозит новая эпидемия?
Праздничные залпы: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео