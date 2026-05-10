Салют в честь Дня Победы прогремел над Главным храмом ВС РФ

Мурад Устаров
В праздничном концерте приняли участие творческие ансамбли и известные артисты.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

День Победы в парке «Патриот» в Московской области отпраздновали концертом «Одна судьба — Одна Победа» и салютом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Мероприятие прошло на Соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ. В нем приняли участие Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, группа «123 полк», детский театр «Домисолька», Московский синодальный хор и другие музыкальные коллективы.

Также перед собравшимися выступили актеры Артем Каминский, Евгений Князев и Екатерина Гусева, певцы Ярослав Сумишевский, Артем Каминский, Анастасия Спиридонова и Виктория Черенцова.

На концерте прозвучали известные песни военных лет и были представлены хореографические выступления. Кроме того, собравшимся показали фрагменты из документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

«Здесь организуются театрализованные, исторические, музыкальные представления, повествующие о важных веках, важных о этапах Великой Отечественной войны, о разных героях той эпохи и, конечно, о героях современности — о тех ребятах, которые сейчас защищают страну в ходе специальной военной операции», — заявил директор департамента культуры Минобороны РФ Артем Горный.

В завершение музыкального мероприятия небо над сводами храма озарил праздничный салют.

Ранее в Санкт-Петербурге прогремел фейерверк в честь 81-й годовщины Победы. Залпы под песню «День Победы» произвели у стен Петропавловской крепости.

