Семья с открытки: Алексей Воробьев показал милое фото с падчерицей и женой

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 162 0

Судя по всему, дочь Аиды Гарифуллиной Оливия прекрасно поладила с ее мужем.

Воробьев показал трогательное фото с женой и падчерицей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певец Алексей Воробьев показал фото с падчерицей и женой Аидой Гарифуллиной

Певец, актер и телеведущий Алексей Воробьев похвастался в личном блоге семейной идиллией. Он опубликовал фото с прогулки с самыми близкими. В кадре — сам исполнитель, его жена, оперная дива и заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, ее дочь Оливия, а также их питомец — собака породы вельш-корги.

Все члены дружного семейства стоят у водоема спиной к камере и держатся за руки. Вероятно, формат снимка именно такой, потому что Аида Гарифуллина принципиально не показывает публике лицо дочери. Такое же фото певица опубликовала и на своей странице.

Судя по всему, Воробьев справляется с ролью отчима. Он явно нашел общий язык с падчерицей. Помимо трогательного кадра он опубликовал в своем блоге видео, на котором прогуливается по улице, посадив Оливию на плечи.

Фото: Instagram*/aidagarifullina

Для многих поклонников женитьба Воробьева и Гарифуллиной стала сюрпризом. Музыканты не афишировали отношений, хотя участвовали вместе в одном из телешоу в 2025 году. Позже внимательные фанаты и журналисты стали замечать пару в столице и за рубежом во время их гастролей. Весной слухи подтвердились, и теперь супруги не скрываются от общественности.

Аида Гарифуллина — не любительница интервью, а ее общение с журналистами ограничивается только темой творчества. Имя отца Оливии, появившейся на свет в 2016 году, неизвестно. Отцовство приписывали теннисисту Марату Сафину, с которым певица состояла в долгих отношениях, но она пресекла эти слухи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина стали ведущими финала «Интервидения» от России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

