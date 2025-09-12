Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина станут ведущими финала «Интервидение» от РФ

Популярный певец и актер Алексей Воробьев и его супруга заслуженная артистка России Аида Гарифуллина станут ведущими финала международного музыкального конкурса «Интервидение» от РФ. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе конкурса.

«Комментировать конкурс для российских телезрителей будет… журналист и телеведущая Яна Чурикова и главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта», — добавили организаторы.

Алексей Воробьев заявил, что для него выполнять такую важную роль — это большая ответственность.

«Мы настраиваемся на то, чтобы не просто провести конкурс, а создать для зрителей по всему миру настоящую праздничную атмосферу, наполненную яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями», — подчеркнул музыкант.

«Обещаем, будет ярко, искренне и незабываемо», — добавила оперная певица Аида Гарифуллина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Конкурс состоится 20 сентября на Live Арене в Москве. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный по псевдониму SHAMAN, который представляет страну на музыкальном конкурсе «Интервидение», выступит в финале под номером девять

