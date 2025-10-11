Вооруженные силы Белоруссии приведены к высшей степени боевой готовности

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 187 0

Это было сделано по поручению президента страны Александра Лукашенко.

ВС Белоруссии приведены к высшей степени боевой готовности

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными Силами Белоруссии– президента страны Александра Лукашенко проводится комплекс мероприятий по приведению их в высшие степени боевой готовности. Об этом БЕЛТА сообщили представители Министерства обороны Республики.

В сообщении говорится о том, что в рамках крупной подготовки часть военнослужащих отправится в назначенные районы, где солдаты выполнят определенные задачи. Иные подробности не разглашаются.

Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Лукашенко заявил, что Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством. Об этом он сказал в ходе Глобального ядерного форума, который прошел в конце сентября на ВДНХ в Москве. Белорусский лидер поблагодарил президента РФ Владимира Путина за содействие в этой части развития.

Также Александр Лукашенко добавил, что теперь Белоруссия умеет делать все относительно строительства атомных электростанций. Однако, как пояснил политик, государство пока не может самостоятельно «сварить ядерный реактор».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:27
Украинский блогер-криптовалютчик Константин Кудо покончил с собой
12:10
Мощи Будды Шакьямуни впервые привезли в Россию
12:01
«Богатырь среди малышек»: в Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
12:00
Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт
11:39
В Якутии снегоход с людьми провалился под лед — есть погибшие
11:34
Французский политолог назвал назначение Лекорню лицемерным ходом Макрона

Сейчас читают

Мэра немецкого города Хердекке пытали несколько часов: под подозрением ее дочь
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео