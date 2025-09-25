Лукашенко: Россия сделала Белоруссию по-настоящему ядерным государством

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Лидер страны поблагодарил Путина за содействие.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; 5-tv.ru

Белоруссия стала по-настоящему ядерным государством благодаря помощи России. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на Глобальном ядерном форуме, проходящем на ВДНХ в Москве.

Белорусский лидер поблагодарил президента РФ Владимира Путина за содействие в этой части развития.

«Владимир Владимирович, спасибо за науку. Спасибо, что вы сделали нашу страну по-настоящему ядерным государством. Не жалея никаких секретов, соблюдая международное право и принципы», — сказал Лукашенко.

Также он подчеркнул, что российская сторона готова помогать с постройкой АЭС и дальше не только Белоруссии, но и на международной арене.

Лукашенко добавил, что теперь Белоруссия умеет делать все относительно строительства атомных электростанций. Однако, как он пояснил, государство пока не может самостоятельно «сварить ядерный реактор».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что в мире наступает принципиально новый технологический уклад. Россия, как он пояснил, активно внедряет модульные системы обработки данных на АЭС, чтобы удовлетворять возрастающие потребности.

