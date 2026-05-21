«Церемониться не будем»: Лукашенко об ответе на агрессию в сторону Белоруссии

Элина Битюцкая
Совместные тренировки ядерных сил с РФ проходят ежеквартально.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика готова к самому жесткому ответу на любую агрессию. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Никому не угрожаем. Ни в коем случае. Но если не дай бог, мы церемониться не будем», — передает его слова госагентство.

Белорусский лидер подчеркнул, что Москва и Минск не вынашивают агрессивных планов, но готовы сообща оборонять общее пространство «от Бреста до Владивостока». Кроме того, Лукашенко напомнил, что совместные маневры стратегических сил сдерживания носят регулярный характер и проводятся раз в квартал.

Ранее Владимир Путин уже заявлял, что ядерная триада служит фундаментом суверенитета России. По его данным, уровень оснащенности стратегических ядерных сил современными образцами достиг 95% — одного из самых высоких показателей среди ядерных держав.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи проводят тренировку ВС Белоруссии и России.

