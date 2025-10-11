Выставка художника Борисовского «Русская алхимия» открылась в Петербурге

Экспозиция Александра Борисовского под названием «Русская алхимия» открылась в Новом музее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Автор изображает в своих абстрактных картинах аллегорию духовного преображения и внутреннего превращения, сравнивая его с алхимическим процессом. Представленные работы написаны за 2022–2025 годы.

Живописец отметил, что Северная столица стала колыбелью русского абстрактного искусства — здесь хранятся полотна Малевича и Кандинского. Кроме того, Борисовский рассказал, почему ему близок этот жанр.

«Абстракция тебе не диктует. Она с тобой общается, дает простор для диалога. Такая живопись и медитативная, с одной стороны, и, с другой, может быть эмоциональной опорой», — объяснил он.

Сама природа жанра абстракции, по словам Борисовского, похожа на алхимию. Такие картины это всегда эксперимент, опыт и поиски.

