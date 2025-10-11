«Все будет зашибись»: Роман Емельянов с женой раскрыли секрет счастливого брака

Роман Емельянов: главный секрет счастливого брака — просто любить друг друга

Если любишь человека, то ты понимаешь, ради чего ты преодолеваешь все препятствия в жизни. Именно это является главным залогом счастливого союза. Об этом рассказали генеральный директор радиохолдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ) Роман Емельянов и его жена Юлия корреспонденту 5-tv.ru на полуфинале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио».

Роман Емельянов и его жена в этом году отметили десять лет совместной жизни, но их чувства, кажется, не просто не угасли, а растут с каждым днем.

«Просто надо любить друг друга. Мне кажется, если человек родной, если ты его любишь, тебе с ним хорошо, легко и просто. И ты понимаешь, ради чего преодолевать эти самые кризисные состояния, которые, несомненно, у всех бывают. Когда любовь превыше всего, ты готов жертвовать всем остальным», — говорит Емельянов.

Юлия полностью согласна со словами мужа. Она добавила, что самое важное в отношениях — это любовь, доверие и уважение. Кроме того, важна постоянная работа над собой.

По сути, твой любимый человек — это, прежде всего, твой друг по жизни, добавляет Емельянов.

«Это человек, с которым ты будешь проводить больше всего времени. Если вы стали лучшими друзьями, то все будет зашибись. Если нет, то «досвидос», — констатирует генеральный директор ЕМГ.

Супруги уточнили, что они отмечают не только годовщины семейной жизни, но и дату их первой встречи. Роман признался, что Юлия сразила его своей красотой и добротой. Кроме того, он сразу почувствовал, что это «его» человек.

Отмечать эти важные даты пара предпочитает в узком кругу вместе со своими близкими и друзьями. Ведь главное, чтобы было комфортно.

Емельянов также дал совет мужскому полу по поводу поиска второй половинки.

«Мужчины, выбирайте себе жену-ангела с прекрасным добрым характером. Чтобы она была компромиссная, добрая, мудрая», — сказал он.

