«Все будет зашибись»: Роман Емельянов с женой раскрыли секрет счастливого брака

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 3 188 0

Пара отпраздновала десять лет семейной жизни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роман Емельянов: главный секрет счастливого брака — просто любить друг друга

Если любишь человека, то ты понимаешь, ради чего ты преодолеваешь все препятствия в жизни. Именно это является главным залогом счастливого союза. Об этом рассказали генеральный директор радиохолдинга «Европейская медиагруппа» (ЕМГ) Роман Емельянов и его жена Юлия корреспонденту 5-tv.ru на полуфинале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио».

Роман Емельянов и его жена в этом году отметили десять лет совместной жизни, но их чувства, кажется, не просто не угасли, а растут с каждым днем.

«Просто надо любить друг друга. Мне кажется, если человек родной, если ты его любишь, тебе с ним хорошо, легко и просто. И ты понимаешь, ради чего преодолевать эти самые кризисные состояния, которые, несомненно, у всех бывают. Когда любовь превыше всего, ты готов жертвовать всем остальным», — говорит Емельянов.

Юлия полностью согласна со словами мужа. Она добавила, что самое важное в отношениях — это любовь, доверие и уважение. Кроме того, важна постоянная работа над собой.

По сути, твой любимый человек — это, прежде всего, твой друг по жизни, добавляет Емельянов.

«Это человек, с которым ты будешь проводить больше всего времени. Если вы стали лучшими друзьями, то все будет зашибись. Если нет, то «досвидос», — констатирует генеральный директор ЕМГ.

Супруги уточнили, что они отмечают не только годовщины семейной жизни, но и дату их первой встречи. Роман признался, что Юлия сразила его своей красотой и добротой. Кроме того, он сразу почувствовал, что это «его» человек.

Отмечать эти важные даты пара предпочитает в узком кругу вместе со своими близкими и друзьями. Ведь главное, чтобы было комфортно.

Емельянов также дал совет мужскому полу по поводу поиска второй половинки.

«Мужчины, выбирайте себе жену-ангела с прекрасным добрым характером. Чтобы она была компромиссная, добрая, мудрая», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что отец Джигана прокомментировал развод сына с Оксаной Самойловой.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:04
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 37 человек
22:47
Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в Белгородской области
22:31
«Грудь исчезла»: Виктория Бекхэм объяснила, почему удалила силиконовые импланты
22:13
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор
22:11
Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
21:54
«Много таких красивых мужиков»: Алена Апина объяснила развод с мужем после 25 лет брака

Сейчас читают

Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
На Новом Арбате разбился красный Ferrari
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Уксус и сода не спасут: как навсегда избавиться от плесени в квартире

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео