В центре Лондона прошел многотысячный марш в поддержку Палестины

Около 100 тысяч человек вышли на улицы британской столицы с демонстрацией в поддержку Палестины. Об этом сообщает The Standard.

Марш начался на набережной Виктория-Эмбанкмент и завершился у Уайтхолла, неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании. По данным полиции, в ходе акции произошло несколько столкновений с небольшой группой контрпротестующих, выступавших в поддержку Израиля под лозунгом «Остановим ненависть». Несколько человек были задержаны.

В Скотленд-Ярде отметили, что для предотвращения серьезных нарушений порядка во время демонстрации были введены ограничения в соответствии с Законом об общественном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в странах Европы, Африки и Южной Америки продолжаются массовые акции в поддержку Палестины. Только в Амстердаме на улицы вышли около 250 тысяч человек. Участники требовали прекратить геноцид в палестинском анклаве и обвинили европейские власти в поддержке Израиля.

Крупные демонстрации также прошли в Лондоне и Афинах. В Барселоне и Париже митинги переросли в массовые беспорядки — десятки человек пострадали в столкновениях с полицией.

