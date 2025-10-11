На афганско-пакистанской границе начались крупномасштабные столкновения вдоль всей линии Дюранда. Об этом сообщает Tolo news.

По имеющимся данным, ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений, те отступили в ряде мест. Афганские войска захватили два военных поста в Пакистане.

Местные СМИ публикуют кадры, на которых, предположительно, запечатлен бой между силами Афганистана и Пакистана.

Ранее Россия выступила против размещения на территории Афганистана военной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. О проблеме министр заговорил в рамках вступительного слова на VII заседании Московского формата консультаций по Афганистану.

Лавров призвал не только сменить «конфронтационный курс», но и взять странам Запада на себя ответственность за постконфликтное восстановление Афганистана и возмещение ущерба.

Глава МИД РФ подчеркнул, что многие заинтересованы в становлении Афганистана как единого и независимого государства.

