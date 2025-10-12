Китай заявил, что готов ответить на 100-процентные пошлины Трампа

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 59 0

Подобные тарифы можно расценивать, как нарушение международных торговых норм, чреватое подрывом глобальных цепочек поставок.

Чем Китай ответит США на 100-процентные пошлины

Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пекин готов решительно ответить в случае введения США 100-процентных пошлин на китайские товары. Об этом сообщили в пресс-службе министерства коммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что такие меры можно расценивать, как нарушение международных торговых норм, чреватое подрывом глобальных цепочек поставок.

«Умышленные угрозы высоких тарифов — не самый правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на том, чтобы идти по ложному пути, Китай наверняка примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов», — сообщили в министерстве.

Китайское правительство анонсировало собственные меры экспортного контроля, которые станут ответом на действия Вашингтона в отношении редкоземельных элементов и других товаров. В экономическом ведомстве отметили, что это является частью законной и умеренной политики по обеспечению национальной безопасности.

Также авторы сообщения указали на то, что США давно злоупотребляют экспортным контролем. Вашингтон вводит санкции против китайских компаний, нанося ущерб глобальной экономике и нарушая международный порядок, а также принципы справедливости. По мнению Миноммерции КНР, американское правительство следует «двойным стандартам», вводя контроль на тысячи товаров, включая полупроводниковое оборудование.

Ранее 5-tv писал, что США намерены с 1 ноября или раньше ввести пошлину на товары из Китая в 100%. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео