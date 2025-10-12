Китай заявил, что готов ответить на 100-процентные пошлины Трампа

Пекин готов решительно ответить в случае введения США 100-процентных пошлин на китайские товары. Об этом сообщили в пресс-службе министерства коммерции КНР. В ведомстве подчеркнули, что такие меры можно расценивать, как нарушение международных торговых норм, чреватое подрывом глобальных цепочек поставок.

«Умышленные угрозы высоких тарифов — не самый правильный способ ладить с Китаем. Если США будут настаивать на том, чтобы идти по ложному пути, Китай наверняка примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов», — сообщили в министерстве.

Китайское правительство анонсировало собственные меры экспортного контроля, которые станут ответом на действия Вашингтона в отношении редкоземельных элементов и других товаров. В экономическом ведомстве отметили, что это является частью законной и умеренной политики по обеспечению национальной безопасности.

Также авторы сообщения указали на то, что США давно злоупотребляют экспортным контролем. Вашингтон вводит санкции против китайских компаний, нанося ущерб глобальной экономике и нарушая международный порядок, а также принципы справедливости. По мнению Миноммерции КНР, американское правительство следует «двойным стандартам», вводя контроль на тысячи товаров, включая полупроводниковое оборудование.

Ранее 5-tv писал, что США намерены с 1 ноября или раньше ввести пошлину на товары из Китая в 100%. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

