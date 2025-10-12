Израильская армия уничтожит тоннели ХАМАС после возвращения заложников

После того как в рамках подписанного соглашения о перемирии в секторе Газа представители палестинского движения ХАМАС вернут Израилю всех оставшихся заложников, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожит тоннели палестинцев. Об этом заявил в соцсети X глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Операция по ликвидации подземных ходов будет проведена как собственными средствами ЦАХАЛ, так и с привлечением международного механизма, созданного под контролем США.

«Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа», — отметил глава израильского оборонного ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС, заявив, что в анклаве начнется «настоящий ад», если движение не согласится на немедленное прекращение огня, обмен всех заложников, и разоружение. Палестинское движение приняло условия — пресс-секретарь правительства Израиля Шош Бедрося заявила, что ХАМАС вернет всех заложников в течение 72 часов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила на странице в X, что контролировать ситуацию в Газе будут уже размещенные в регионе американские военные. США разместят на Ближнем Востоке дополнительно 200 военных — они получат задание следить за соблюдением мирного соглашения и будут сотрудничать с другими международными силами на местах.

