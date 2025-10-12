Израильская армия уничтожит тоннели ХАМАС после возвращения заложников

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 64 0

Подземные ходы ликвидируют силами ЦАХАЛ с привлечением поддержки со стороны США.

Что Израиль сделает с тоннелями ХАМАС

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После того как в рамках подписанного соглашения о перемирии в секторе Газа представители палестинского движения ХАМАС вернут Израилю всех оставшихся заложников, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожит тоннели палестинцев. Об этом заявил в соцсети X глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. Операция по ликвидации подземных ходов будет проведена как собственными средствами ЦАХАЛ, так и с привлечением международного механизма, созданного под контролем США.

«Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа», — отметил глава израильского оборонного ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС, заявив, что в анклаве начнется «настоящий ад», если движение не согласится на немедленное прекращение огня, обмен всех заложников, и разоружение. Палестинское движение приняло условия — пресс-секретарь правительства Израиля Шош Бедрося заявила, что ХАМАС вернет всех заложников в течение 72 часов.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила на странице в X, что контролировать ситуацию в Газе будут уже размещенные в регионе американские военные. США разместят на Ближнем Востоке дополнительно 200 военных — они получат задание следить за соблюдением мирного соглашения и будут сотрудничать с другими международными силами на местах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
Межгалактический семьянин или земной паразит: какой ты пришелец по знаку...

Последние новости

15:27
Фактор повышенной опасности: в Кремле отреагировали на возможную поставку ракет Tomahawk ВСУ
15:20
«Контакты не прерывались»: Песков о взаимодействии России и Азербайджана
15:03
Компания Sony подала заявки на регистрацию трех брендов в России
14:47
Трамп обсудил с 18-летней внучкой внешнюю политику США во время игры в гольф
14:32
Лукашенко призвал успокоиться в ситуации вокруг Tomahawk
14:17
В Китае заявили о «трепете» противников России после слов Путина о новом оружии

Сейчас читают

Вокалист группы Lostprophets Йен Уоткинс умер после нападения в тюрьме
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео