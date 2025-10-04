«Ставки сделаны»: Трамп призвал ХАМАС не медлить с освобождением заложников

Трамп призвал ХАМАС не медлить с освобождением заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что не потерпит задержек со стороны движения ХАМАС в вопросе освобождения заложников. Об этом американский лидер сообщил в личном блоге социальной сети Truth Social.

«ХАМАС должен действовать быстро (при освобождении заложников — Прим. ред.), иначе все ставки будут сделаны. Я не потерплю промедления, которое, по мнению многих, произойдет, или любого исхода, при котором Газа снова будет представлять угрозу», — говорится в сообщении.

Политик добавил, что признателен Израилю за временно приостановленные боевые действия, чтобы дать возможность закончить освобождение заложников и достичь мирного соглашения. Также Трамп обратился к сторонам о необходимости быстрого завершения конфликта.

«Давайте сделаем это быстро. Ко всем будут относиться справедливо!» — дополнил президент США.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС, если движение не согласится с его предложением, которое включает немедленное прекращение огня, обмен всех заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа, разоружение ХАМАС и создание переходного правительства во главе с международной организацией. Президент заявил, что в анклаве начнется «настоящий ад», если движение не примет его предложение до воскресенья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Палестины приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.