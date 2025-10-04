«Ставки сделаны»: Трамп призвал ХАМАС не медлить с освобождением заложников

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 24 0

Террористическая группировка согласилась на сделку при условии, что Израиль выведет войска с территории анклава.

С каким обращением Трамп обратился к ХАМАС

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп призвал ХАМАС не медлить с освобождением заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что не потерпит задержек со стороны движения ХАМАС в вопросе освобождения заложников. Об этом американский лидер сообщил в личном блоге социальной сети Truth Social.

«ХАМАС должен действовать быстро (при освобождении заложников — Прим. ред.), иначе все ставки будут сделаны. Я не потерплю промедления, которое, по мнению многих, произойдет, или любого исхода, при котором Газа снова будет представлять угрозу», — говорится в сообщении.

Политик добавил, что признателен Израилю за временно приостановленные боевые действия, чтобы дать возможность закончить освобождение заложников и достичь мирного соглашения. Также Трамп обратился к сторонам о необходимости быстрого завершения конфликта.

«Давайте сделаем это быстро. Ко всем будут относиться справедливо!» — дополнил президент США.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС, если движение не согласится с его предложением, которое включает немедленное прекращение огня, обмен всех заложников, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, поэтапный вывод израильских войск из сектора Газа, разоружение ХАМАС и создание переходного правительства во главе с международной организацией. Президент заявил, что в анклаве начнется «настоящий ад», если движение не примет его предложение до воскресенья.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Палестины приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:44
В Газе за сутки погибли 66 человек в результате атак Израиля
21:26
«Грузинская мечта» победила на выборах во всех муниципалитетах страны
21:08
Силы ПВО уничтожили над Россией 11 беспилотников за три часа
20:52
«Ставки сделаны»: Трамп призвал ХАМАС не медлить с освобождением заложников
20:38
Каладзе лидирует на выборах мэра Тбилиси с результатом 71,5%
20:26
Орбан пригрозил ЕС судом из-за попыток лишить Венгрию права вето

Сейчас читают

Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео